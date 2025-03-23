Требуется графический дизайнер для разработки 7 афиш для бара и 10 карточек для сторис. Опыт работы в Horeca обязателен. Оплата достойная.
Просте завдання в ілюстарторі
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