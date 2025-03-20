Домалювати фуру

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Закрыт6 заявок332 просмотра

Привіт.
Обрізане зоображення прикріпив. Потрібно домалювати зад фури, головне щоб все сходилось по кольорам і не було замітно що "домальоване".

Визуализация объектовОбработка изображенийРедактирование изображенийСоздание картинокЦветокоррекция
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