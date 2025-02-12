Создать рисунок в pdf формате с референса

$25
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Закрыт6 заявок215 просмотров

Хотелось бы максимально повторить изображение сердца ( именно принт с кофты) необходимо в размере не более 17 на 19см . Желательно предоставить готовый готовый пдф файл в редактируемом формате.

Создание иллюстраций
месяц назад
guest_1742070574372
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