Требуется отрисовка логотипа в векторном формате на основе предоставленного эскиза. Ожидается качественная работа, соответствующая оригиналу. Оплата возможна на разные карты в различных валютах.
Анимированные стикеры для Телеграм
Нужно сделать 25 анимированных стикеров по примеру существующих стикеров, в основе должен быть персонаж - кот с фотографии. Где уместно, добавить логотипы из архива. Примеры стикеров и нужная графика собраны в архиве к проекту. Креатив и самодеятельность приветствуются, без жестких требований.
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