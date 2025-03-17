Анимированные стикеры для Телеграм

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок246 просмотров

Нужно сделать 25 анимированных стикеров по примеру существующих стикеров, в основе должен быть персонаж - кот с фотографии. Где уместно, добавить логотипы из архива. Примеры стикеров и нужная графика собраны в архиве к проекту. Креатив и самодеятельность приветствуются, без жестких требований.

TelegramАнимация объектовСоздание анимацийСоздание персонажейСоздание стикеров
месяц назад
glebden
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