Нужно сделать 25 анимированных стикеров по примеру существующих стикеров, в основе должен быть персонаж - кот с фотографии. Где уместно, добавить логотипы из архива. Примеры стикеров и нужная графика собраны в архиве к проекту. Креатив и самодеятельность приветствуются, без жестких требований.