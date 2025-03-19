Ищется специалист по инфографике для создания иллюстраций и рисунков. Необходимо предоставить примеры работ и условия сотрудничества. Ожидается качественный подход и креативность в дизайне.
Отрисовка в векторе логотипа с эскиза
Здравствуйте,
Есть эскиз логотипа, его нужно отрисовать в векторе.
Оплата возможна на европейскую карту в любой евровалюте, гривна тоже может быть, в руб. РБ, руб. РФ тоже можно что-нибудь придумать)
Выбранный исполнитель
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