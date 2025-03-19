Отрисовка в векторе логотипа с эскиза

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Завершен7 заявок48 просмотров

Здравствуйте,

Есть эскиз логотипа, его нужно отрисовать в векторе.

Оплата возможна на европейскую карту в любой евровалюте, гривна тоже может быть, в руб. РБ, руб. РФ тоже можно что-нибудь придумать)

Отрисовка логотипов
месяц назад
guest_1742321183813
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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Выбранный исполнитель

AE_dsgn
35 лет
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месяц назад
$10
1 день
Escrow
Спасибо 🤝🙂👍
Все отлично. Сотрудничеством осталась довольна.

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