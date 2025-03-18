Нарисовать картинку

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Закрыт8 заявок132 просмотра

Нужно нарисовать циферблат часов и добавить в него текст и картинки. В приложении находится ориентировочный эскиз: каждая цифра соответствует определенному слову (напр., 1 - Object) или рисунку (напр., A-водопад)

За основу можно взять breitling navimeter или что-нибудь похожее (пример в приложении.)

Создание картинок
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