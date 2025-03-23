Графический дизайнер для афиш и карточек

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Закрыт4 заявки221 просмотр

Ищем графического дизайнера для создания 7 афиш для бара и 10 карточек для сторис. Требуется опыт работы в Horeca. Оплата будет достойной.

Создание постеров
месяц назад
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Заявки фрилансеров

Виктория
 
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Максим
 
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Анастасия
 
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