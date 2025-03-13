Требуется дизайнер для разработки карточек товаров в категории 'электроника'. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с крупными брендами и уметь создавать эффект 'премиум' даже для недорогих товаров. Задача включает создание привлекательных и качественных визуальных материалов.
Редизайн блока История на сайте
Переделать блок «История компании» на сайте.
Нужно чтобы этот блок полностью вмещался на странице без горизонтального скролла.
Исходники в фигме предоставлю исполнителю
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры11 заявокЗакрытмесяц назад
- $15
Требуется разработать 3 баннера для мобильного приложения, аналогичные представленным на скриншоте. Баннеры должны соответствовать стилю нового заведения и включать акции: 'Десерт + кофе в подарок', 'Бургер + лимонад в подарок' и 'Маргарита при покупке от 12000'. Срок выполнения - до 6 утра завтрашнего дня.Баннеры1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Требуется дизайнер для создания современных и конверсионных баннеров для абонементов на развлечения. Примеры работ обязательны для оценки. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Баннерынет заявокЗакрытмесяц назад
- $4000
Необходимо создать креатив для рекламы арбитражной команды, включая графические баннеры и видеорекламу. Форматы баннеров: 300x250, 728x90 и другие. Видеоролик длительностью 15-30 секунд. Важно предусмотреть привлекательные заголовки, основной текст с преимуществами и четкие призывы к действию. Дизайн должен быть современным и минималистичным.Баннеры11 заявокЗакрыт18 дней назад
- $5
Необходимо разработать баннеры с изображениями котиков и тунца. Увеличение количества котиков на дизайне является приоритетом. Требуется креативный подход и внимание к деталям.Баннеры13 заявокЗакрыт24 дня назад
Требуется разработать баннер для сайта с изображением котика, который ест тунца. Необходимо уделить внимание деталям и стилистике, чтобы баннер был привлекательным и соответствовал общей концепции сайта.Баннеры1 исполнительЗакрыт2 месяца назад
Ищется дизайнер инфографики для разработки ярких и информативных графических материалов для различных проектов. Необходим опыт в создании инфографики и дизайне. Представьте примеры работ.Баннеры7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо разработать дизайн обложки для ролика на YouTube-канал. Важно предоставить примеры ранее выполненных работ и указать стоимость услуг. Обложка должна быть привлекательной и соответствовать тематике канала.Баннеры6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется дизайнер для создания шаблонов для презентаций и постов в соцсетях, включая баннеры для YouTube. Необходим современный стиль с элементами минимализма, адаптированный под бренд. Задача включает разработку визуальных материалов для Telegram и Instagram.Баннеры6 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $300
Ищется дизайнер для создания баннеров для веб-сайта бренда по уходу за волосами и разработки 3D-моделей упаковки. Необходимо создать 6 баннеров и наложить дизайн-решения на 3D-макеты продукции. Опыт работы с 3D-дизайном и веб-дизайном приветствуется.Баннеры3 заявкиЗакрыт2 месяца назад