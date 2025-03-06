Дизайн обложки для YouTube-канала

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Закрыт6 заявок48 просмотров

Требуется создать дизайн обложки для ролика на YouTube-канал. Прошу предоставить примеры работ и указать стоимость услуг.

YouTubeДизайн обложек
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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