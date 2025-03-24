Приветствую!

Я Алексей - веб-дизайнер.

Сделаю для вас:

- Лендинг

- Корпоративный сайт

- Интернет-магазин

- Мобильное приложение

- и любой другой интерфейс, который вам нужен.

У меня демократичные цены и ответственный подход к каждому проекту. Поэтому вы будете приятно удивлены как ценой заказа, так и качеством его выполнения.

Главная моя задача - делать проекты, которые на 100% удовлетворяют интересы заказчика. Поэтому, если мы начинаем с вами работать - будьте уверены, что я останусь с вами до конца, пока результат не будет идеальным!

Пишите мне тут или в телеграмм: @aqua_moris и мы обязательно обо всём договоримся. По желанию закахчика, всегда возможет аудио/видеосозвон.