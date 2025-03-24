Приветствую!
Я Алексей - веб-дизайнер.
Сделаю для вас:
- Лендинг
- Корпоративный сайт
- Интернет-магазин
- Мобильное приложение
- и любой другой интерфейс, который вам нужен.
У меня демократичные цены и ответственный подход к каждому проекту. Поэтому вы будете приятно удивлены как ценой заказа, так и качеством его выполнения.
Главная моя задача - делать проекты, которые на 100% удовлетворяют интересы заказчика. Поэтому, если мы начинаем с вами работать - будьте уверены, что я останусь с вами до конца, пока результат не будет идеальным!
Пишите мне тут или в телеграмм: @aqua_moris и мы обязательно обо всём договоримся. По желанию закахчика, всегда возможет аудио/видеосозвон.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Приложения для бронирования жилья3 просмотра
- Приложение для прослушивания аудиокниг3 просмотра
- Приложение для записи звука на iPhone2 просмотра
- Финансовое приложение3 просмотра
- Интернет-магазин электроники3 просмотра
- Сайт для бронирования отелей2 просмотра