Редизайн блока история на сайте

Требуется дизайнер для завершения макета сайта, направленного на владельцев бизнеса по автомобильным запчастям. Идеальный кандидат должен иметь опыт в дизайне сайтов и графическом дизайне. Основная задача — доработка существующего дизайна сайта для повышения его привлекательности и функциональности.