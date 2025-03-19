Редизайн блока история на сайте

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Закрыт2 заявки11 просмотров

Переделать блок История на сайте.

Нужно чтобы этот блок полностью вмещался на странице без горизонтального скролла.

Исходники в фигме предоставлю исполнителю

FigmaДизайн сайтов
месяц назад
jual
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