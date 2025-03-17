Требуется пиксельный иллюстратор для оформления страницы сайта в стиле игры. Проект предназначен для студии. Необходимы примеры работ в пиксельном стиле.
Дизайнер для доработки макета сайта
Ищу дизайнера для завершения макета сайта, предназначенного для владельца бизнеса по автомобильным запчастям. Идеальный кандидат должен иметь опыт в дизайне сайтов и графическом дизайне. Основная задача заключается в доработке дизайна сайта.
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