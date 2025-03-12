Поправка и редизайн сайта на Тильде

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявокнет просмотров

Необходимо срочно исправить старый сайт, который был создан на платформе Тильда. Также требуется внести изменения в дизайн сайта, чтобы он выглядел более современно и привлекательно. Жду предложений и идей по улучшению сайта.

TildaДизайн сайтовДоработка сайтов
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Анна
 
19 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Юрий
 
28 лет
2 месяца в сервисе
Был
24 дня назад
2 месяца назад
Эдвард
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 часов назад
13 отзывов
2 месяца назад
Лучший веб-дизайнер апреля
ТОП-10
Дизайн сайтов
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
15 часов назад
2 отзыва
2 месяца назад