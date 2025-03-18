Требуется разработать веб-дизайн для нескольких страниц адалт-сайтов, включая страницу загрузки файлов, верификации пользователей и редактирования контента. Дизайн должен соответствовать стилистике сайтов и включать кнопки загрузки в хедере и меню пользователя. Необходимо создать аналогичные макеты для 4 разных сайтов.
Дизайн лендинга для агентства недвижимости
Ищу дизайнера для разработки лендинга агентства недвижимости. Необходимо создать удобную структуру сайта на платформе Tilda с адаптацией для мобильных устройств.
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