Дизайн лендинга для агентства недвижимости

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявокнет просмотров

Ищу дизайнера для разработки лендинга агентства недвижимости. Необходимо создать удобную структуру сайта на платформе Tilda с адаптацией для мобильных устройств.

TildaДизайн лендингов
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Валерия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
23 дня назад
1 отзыв
месяц назад
Дмитрий
 
21 год
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
день назад
месяц назад
Артур
 
23 года
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Алексей
 
42 года
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
15 отзывов
месяц назад
Лучший веб-дизайнер апреля
Эдвард
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 часов назад
13 отзывов
месяц назад
Лучший веб-дизайнер апреля
ТОП-10
Дизайн сайтов
Аида
 
37 лет
2 года в сервисе
Была
13 дней назад
месяц назад
Мария
 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
22 дня назад
6 отзывов
месяц назад
Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
15 часов назад
1 отзыв
месяц назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
12 часов назад
130 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Лейла
 
25 лет
2 года в сервисе
Была
8 дней назад
месяц назад
Рома
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
3 отзыва(-2)
месяц назад
Лучший веб-дизайнер апреля
Виталий
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
25 дней назад
месяц назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
12 часов назад
17 отзывов
месяц назад
Иван
 
21 год
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
7 часов назад
27 отзывов
месяц назад
Даниил
 
21 год
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад