Есть готовый шаблон нужно сделать пару правок, для разбирающихся работа на 5 минут
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо срочно задизайнить простую типовую брашюру а4 сложенную дна раза
3 блока :
Обложка
Способ применения / контакты
Польза продукта
В основном текст + логотип
Нужна сегодня. Прошу указывайте сроки стоимость
Спасибо
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