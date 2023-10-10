Допечатная для двух документов

Ищу дизайнера для оформления резюме в MS Word, а так же следующих задач: 1. Оформить красиво 2 резюме на 3 страницы в MS Word 2. Оформить 4 страницы текста тоже в ...
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Добрый день
Нужно подготовить 2 документа (6 страниц и 4 страницы А4) на печать (3 листа и 2 листа А3) + сделать мне ужатую версию пдф для веба.
Спасибо
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