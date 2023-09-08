Ищу дизайнера

$12
Верстка полиграфииЗакрыт14 заявок46 просмотров
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Ищу дизайнера для оформления резюме в MS Word, а так же следующих задач:

1. Оформить красиво 2 резюме на 3 страницы в MS Word

2. Оформить 4 страницы текста тоже в MS Word

Итого 10 страниц текста.

Пример резюме прикрепляю.

При успешном выполнении заказа, сотрудничество будет долгосрочным, буду присылать 4-5 заказов в месяц.

Ищу дизайнера, который может создавать простые, минималистичные дизайны.

Просьба присылать портфолио

3 месяца назад
rozakoppa
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
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