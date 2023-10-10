Конструктор упаковки (гофрокартон)

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Конструктор упаковки (гофрокартон)

Важно:

- опыт работы с каталогом FEFCO

- знание особенностей разработки конструкций из гофрокартона (профиль Е, В, В, ВЕ, ВС)

 

Коробка-самолет

FEFCO 0427

Материал – МГК, профиль Е, бур/бур

Снаружи лайнер с печатью 4+0 – картон односторонний целлюлозный 170г, кашировка на закрытую волну.

Внутренние размеры 340х240х80мм

Добавить на передний клапан отрывную ленту с перфорацией.

 

Результат работы:

- превью с размерами (на чертеже указаны 3 внутренних размера упаковки, размер в развороте)

- чертеж для проверки/резки на плоттере, заказа штампа

2 месяца назад
guest_1697529551703
Россия
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад
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