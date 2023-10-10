Нужно сделать шаблон для меню в Adobe Illustrator по примеру. Текст "MENU" и кружок, внутри которого находится U сделать чуть выше чем на образце.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Конструктор упаковки (гофрокартон)
Важно:
- опыт работы с каталогом FEFCO
- знание особенностей разработки конструкций из гофрокартона (профиль Е, В, В, ВЕ, ВС)
Коробка-самолет
FEFCO 0427
Материал – МГК, профиль Е, бур/бур
Снаружи лайнер с печатью 4+0 – картон односторонний целлюлозный 170г, кашировка на закрытую волну.
Внутренние размеры 340х240х80мм
Добавить на передний клапан отрывную ленту с перфорацией.
Результат работы:
- превью с размерами (на чертеже указаны 3 внутренних размера упаковки, размер в развороте)
- чертеж для проверки/резки на плоттере, заказа штампа
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