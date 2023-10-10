Разработка обложки для книги

Верстка полиграфииЗакрыт16 заявок55 просмотров
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Всем Добрый вечер!

Нужно разработать дизайн обложки книги. Тематика книги История.

Напишите сумму и сроки.

Рахмет.

2 месяца назад
SyrymK
Сырым 
37 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
24 дня назад