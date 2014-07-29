kanopelskiy

Евгений kanopelskiy

 
39 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
den4uk1983
Виктор 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
день назад
$300
8 баллов
9 лет назад
Срочно нужно дописать скрипт
Рекомендую. Грамотная постановка задачи и оперативное реагирование на форс-мажорные ситуации.
Работу выполнили в срок.Всем советую.
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GennadyZ6
Геннадий 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Доработка на Джумле
Задачи озвучил четко. Всегда на связи. Оплата без задержек. Рекомендую!
Человек адекватный работу выполнил в срок.Всем советую.
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ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Срочно нужно настройка по Серверу.
приятный адекватный заказчик
Человек адекватный сделал в срок.Огромное ему спасибо.Всем советую.
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NikotiN-LV
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 отзывов(-1)
$10
10 баллов
9 лет назад
Срочно нужно настроить Сервак
Спасибо! Приятно иметь с Вами дело.
Человек ответственной выполнил в срок.Всем советую.
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tsyuha
45 летПольша
12 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Срочно нужно установить Ruby
Прекрасный заказчик. Всем рекомендую! Спасибо.
Человек адыкватный работу выполнил в срок всем советую.
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