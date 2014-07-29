kanopelskiy

Нужен вывод комментарии сделать под объявлениями.Вот как на скрине http://www.floomby.ru/s2/YUpsm2 Пишите сроки стоимость.Остальное расскажу реальному исполнителю.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Срочно написать 10 статей на тему Отдам даром,мы дарим друг другу подарки,Возьму в дар,что такое отдам в руки,кто и что дарит. от 1000 символов до 5000 Кто знаком с такой темой жду ответа. Пишем цену и сроки.Копирайтинг31 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $10
Нужен декодер раскодировать один файл зенд 5.4Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
На писания модуля аукцион для доски объявления от Микроскрипты скрипт написан на php 5.3 Пример написания модуля аукцион должен быть как тут farpost.ru/adding?type=goods А вот мой сайт на который именно и нужен этот модуль Аукциона я скину ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Срочно нужно исправит косяки на Джумле вот демо http://pamelta.ruИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Кто готов реализовать Аукцион под ключ пример сайта http://krsk.24au.ru один в один со всеми функционалами.Зарегистрируйтесь проверьте как работает тогда только отвечайте цены и сроки,и на каком движке кто готов реализовать это проект.Жду предложения.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно переустановить на сервере версию Php сейчас стоит 5.4 а нужно поставить 5.3 операционна система на серваке Дебиан 7.Завершен9 лет назад
Нужно настроить 25 порт на сервере почты на сайтах не работает.Уведомления при регистрации не приходит.Завершен9 лет назад
Нужно дописать скрипт доски объявления от Микроскриптов Тз прикреплен. Оплата по ходу работы. Вот демо доски http://domosed.proВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Ищу человека срочно который установит следующие дополения на Сервер Необходимы руби 1.8.7 и рельсы 2.3.8 1. Установить гем rake 0.8.3 2. Установить гем pg 3. Установить гем rmagick 4. Установить гем hpricot 5. Установить гем haml-rails 0.3.4 Оплата по результату.Завершен9 лет назад
Здравствуйте.Срочно нужно запустить скрипт аукциона написан на Платформе руби 1.8.7 и рельсы 2.3.8 Кто знаком с ним прошу написать цену за установку? Прикрепил инструкцию.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад