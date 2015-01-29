Необходимо отрисовать дизайн приложения заказа

Необходимо отрисовать дизайн мобильного каталога с системой заказа карнизов, рулонных штор.

Состав экранов приложения:

1. Главный экран (при запуске)

2. Просмотр страницы описания товарной категории (например из чего состоит рулонная штора, что нужно измерить чтобы ее заказать)

3. Просмотр прайс-листа

4. Создание электронного бланка заказа (чтобы дилер мог заказать рулонную штору или карниз)

Приложение есть в виде apk-файла, но ждет своего дизайнера.

По запросу пришлю на почту приложение