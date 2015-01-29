Необходимо отрисовать дизайн приложения заказа

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен5 заявок253 просмотра

Необходимо отрисовать дизайн мобильного каталога с системой заказа карнизов, рулонных штор.

Состав экранов приложения:

1. Главный экран (при запуске)

2. Просмотр страницы описания товарной категории (например из чего состоит рулонная штора, что нужно измерить чтобы ее заказать)

3. Просмотр прайс-листа

4. Создание электронного бланка заказа (чтобы дилер мог заказать рулонную штору или карниз)

Приложение есть в виде apk-файла, но ждет своего дизайнера.

По запросу пришлю на почту приложение

11 лет назад
mkm2
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$350
14 дней
Рекомендую исполнителя как как творческого и грамотного дизайнера
Все хорошо, работа оплачена, задание сформировано, оперативная связь и т.д. - на уровне. рекомендую!

Заявки фрилансеров

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад