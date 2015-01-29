Имеется Простой дизайн под IOS ( 13 экранов) Необходимо 1. Адаптировать под Андройд 2. Сделать и нарезать дизайн под ...
Необходимо отрисовать дизайн приложения заказа
Необходимо отрисовать дизайн мобильного каталога с системой заказа карнизов, рулонных штор.
Состав экранов приложения:
1. Главный экран (при запуске)
2. Просмотр страницы описания товарной категории (например из чего состоит рулонная штора, что нужно измерить чтобы ее заказать)
3. Просмотр прайс-листа
4. Создание электронного бланка заказа (чтобы дилер мог заказать рулонную штору или карниз)
Приложение есть в виде apk-файла, но ждет своего дизайнера.
По запросу пришлю на почту приложение
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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