Задача: создать мобильное фитнес-приложение. 1 этап — на айфон 2 этап — на андроид Интересуют те, кто делает «под ключ». Опыт работ — ...
Отрисовать экраны приложения для iOS
Есть прототип приложения в AppCooker. Неообходимо отрисовать 6-7 экранов в стиле iOS 7.
На выходе должен получиться кликабельный прототип максимально похожий на нативное приложение.
Ссылка на прототип
AppCooker - https://www.dropbox.com/s/bok3vbwd9ayra4a/sbrvc.appcooker
AppTaster - https://www.dropbox.com/s/v6mkv79hhh945e1/sbrvc.apptaster
PDF - https://www.dropbox.com/s/z6bws8qminqunqo/sbrvc.pdf
Оплата Яндекс Деньгами. Бюджет 3К рублей. Сделать нужно за вечер, онлайн в скайпе обязателен - прототип очень сырой.
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