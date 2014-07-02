Отрисовать экраны приложения для iOS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт4 заявки196 просмотров

Есть прототип приложения в AppCooker. Неообходимо отрисовать 6-7 экранов в стиле iOS 7.

На выходе должен получиться кликабельный прототип максимально похожий на нативное приложение.

Ссылка на прототип

AppCooker - https://www.dropbox.com/s/bok3vbwd9ayra4a/sbrvc.appcooker

AppTaster - https://www.dropbox.com/s/v6mkv79hhh945e1/sbrvc.apptaster

PDF - https://www.dropbox.com/s/z6bws8qminqunqo/sbrvc.pdf

Оплата Яндекс Деньгами. Бюджет 3К рублей. Сделать нужно за вечер, онлайн в скайпе обязателен - прототип очень сырой.

iOS
11 лет назад
sex-mashine
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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