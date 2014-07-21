Необходимо задизайнить и сверстать мобильный сайт (3 экрана) в "плоском" стиле. Ничего сложного, главное -- чтобы нормально смотрелось на распространенных смартфонах. Экраны такие: 1) логин, 2) список элементов с возможностью их "отметить" + 1 кнопка ...
Разработка UI и дизайна для мобильного приложения
Приложение представляет собой систему лояльности группы ресторанов, можно выбрать ресторан из списка, выбрать позиции меню и сделать заказ. Готова основная структура приложения. нужно ее доработать с точки зрения UI и сделать дизайн
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