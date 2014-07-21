Разработка UI и дизайна для мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт17 заявок262 просмотра

Приложение представляет собой систему лояльности группы ресторанов, можно выбрать ресторан из списка, выбрать позиции меню и сделать заказ. Готова основная структура приложения. нужно ее доработать с точки зрения UI и сделать дизайн

11 лет назад
smartlab
Балтер 
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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