Иконка для AppStore

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт5 заявок174 просмотра

Нужно нарисовать красивую иконку для мобильного приложения интернет магазина можно с использованием логотипа. размер 1024х1024

11 лет назад
annanik2008
Анна 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад
11 лет назад
$30
4 дня

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Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад
11 лет назад