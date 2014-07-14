Иконка для AppStore

Необходимо разработать дизайн мобильного приложения для Димы Билана. По сути, это будет фоновое изображение. Размер 640 на 1136 рх и иконка 512 на 512 px. Стоимость разработки дизайна $200 Максимальный срок неделя. Отличная возможность украсить ...