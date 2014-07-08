Android Java

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрытнет заявок182 просмотра

Стартап Hola (www.hola.org) ищет Android Java developers. Нужно доделать https://play.google.com/store/apps/details?id=org.hola&hl=ru

быстро и качественно. Платим хорошо.

AndroidJava
11 лет назад
Larisa305
50 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров