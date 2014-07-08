Android Java

Здравствуйте, проффесионалы дизайнеры! ищу дизайнера для мобильного шопинг-приложения. плюсом будет опыт работы в сфере дизайна для fashion компаний. нужен легкий, креативный, при этом информативный дизайн работа без ТЗ, но с четким ...