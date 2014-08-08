Дизайн и верстка мобильного сайта

Необходимо задизайнить и сверстать мобильный сайт (3 экрана) в "плоском" стиле. Ничего сложного, главное -- чтобы нормально смотрелось на распространенных смартфонах. Экраны такие: 1) логин, 2) список элементов с возможностью их "отметить" + 1 кнопка для обновления списка; 3) список тех же самых элементов, но с полем ввода для добавления/удаления элементов; на третьем экране "отмечать" элементы нельзя. Пишите ваши предложения по бюджету, остальные подробности вышлю выбранному исполнителю.