Дизайн и верстка мобильного сайта

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Завершен4 заявки155 просмотров

Необходимо задизайнить и сверстать мобильный сайт (3 экрана) в "плоском" стиле. Ничего сложного, главное -- чтобы нормально смотрелось на распространенных смартфонах. Экраны такие: 1) логин, 2) список элементов с возможностью их "отметить" + 1 кнопка для обновления списка; 3) список тех же самых элементов, но с полем ввода для добавления/удаления элементов; на третьем экране "отмечать" элементы нельзя. Пишите ваши предложения по бюджету, остальные подробности вышлю выбранному исполнителю.

11 лет назад
dbushenko
Бушенко 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

taleby
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$60
4 дня
Хороший исполнитель. Мобильную версию сделал полностью по моим пожеланиям. Правки вносил оперативно. Не пропадал и был на связи. Сроки выдержал, не подвел. Качество отличное -- рекомендую!
Спасибо Дмитрию, что выбрал исполнителем. Работать над проектом было приятно и интересно. Дмитрий коммуникабельный и чётко знает, чего хочет. Задания были поставлены однозначно, на вопросы отвечал быстро. Оплату внёс своевременно, как договаривались. Человек слова и дела. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

taleby
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад