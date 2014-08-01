Нужно нарисовать красивую иконку для мобильного приложения интернет магазина можно с использованием логотипа. размер 1024х1024
Дизайн
Добрый день, необходимо нарисовать дизайн приложения под IOS/Android ( телефоны). Около 10 страниц +-.
Ссылку на прототип вышлю на почту .
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