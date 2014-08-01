Дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен5 заявок151 просмотр

Добрый день, необходимо нарисовать дизайн приложения под IOS/Android ( телефоны). Около 10 страниц +-.

Ссылку на прототип вышлю на почту .

AndroidiOS
11 лет назад
duts777
41 год
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

jehy
30 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
11 лет назад
$50
2 дня
Игорь очень талантливый молодой человек. С хорошим вкусом . Чуткий к клиенту , при этом не боится высказывать свою точку зрения . Оперативный и ответственный .
Всё прошло хорошо, было приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

jehy
30 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
11 лет назад