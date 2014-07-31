Дизайнер для приложений (регулярные заказы)

Нужен дизайнер, для того чтоб регулярно выполнять заказы по созданию приложений на конструкторе. Знания программирования не нужны, только дизайнерские навыки. Также работа по наполнению приложения контентом с сайта или другого источника.

Дело поставлено на поток.

Срок первой версии приложения 2-3 дня. Далее доработки.

Картинки следующих размеров:

ИКОНКА

Назначение: по этой иконке пользователь будет находить Ваше приложение в своем телефоне.

Требования: картинка формата PNG размером 1024х1024 пикселей или в векторе.

ЗАСТАВКА-КАРТИНКА

Назначение: показывается при запуске приложения.

Требования: картинки в формате PNG

640 x 960 - iPhone/Android

640 x 1136 - iPhone 5

1536 x 2048 -iPad

ШАПКА

Назначение: показывается во время работы приложения над контентом.

Требования: картинка в формате PNG в 3-х размерах: 640х88, 320х44 пикселей (горизонтальная),

1024х44.

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

Назначение: основной фон домашней страницы приложения

Требования: картинки в формате PNG

640 x 920 - iPhone/Android

640 x 1096 - iPhone 5

1536 x 2008 - iPad

**Для шаблонов с расположением кнопок слева/справа:

Ширина = 510 - iPhone/Android, iPhone 5

Ширина = 1406 – iPad

ФОНОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Назначение: фон для вкладок приложений

Требования: картинки в формате PNG

640 x 832 - iPhone/Android

640 x 1008 - iPhone 5

1536 x 1920 – iPad

нужно под стиль и бренд бук компаний создать дизайн картинок и наполнить приложение.

оплата 2000 р за приложение. План 10-15 в мес. Свыше индивидуально рассматриваем.

Смотрим на скорость и качество.