Дизайн Андройд.

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Закрыт3 заявки133 просмотра

Имеется

Простой дизайн под IOS ( 13 экранов)

Необходимо

1. Адаптировать под Андройд

2. Сделать и нарезать дизайн под разные экраны андройд устройств . Только смартфоны и вертикаль.

Ищу

Человека с опытом и понимаем в дизайне Андройда .

От вас: цена, сроки.

iOS
11 лет назад
duts777
41 год
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров