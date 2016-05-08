Дизайн лого+лифлет

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен15 заявок279 просмотров

Для нового проекта требуется разработать: лого, лифлет, лендиг-заглушку

1. По лого - есть зарисовка видения от руки. 

2. Пример компоновки лифлета - http://99.img.avito.st/1280x960/833185099.jpg

3. Лендинг-заглушка - это название проекта и кнопка подписки на информацию об открытии проекта

 

9 лет назад
mkm2
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

a_kryuchkov
Артем 
44 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$100
10 дней
Сотрудничество очень понравилось. Исполнитель весьма лоялен к хотелкам заказчика, но при этом не в ущерб качеству. Результат - лифлет после печати оказался даже лучше чем я ожидал.
Мне было интересно и комфортно выполнять это задание. Заказчик приветствует творческий подход в работе, не увлекается лишними пожеланиями. Поэтому дизайн логотипа и лифлета понравился мне и заказчику. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

a_kryuchkov
Артем 
44 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

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