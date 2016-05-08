Здравствуйте! Согласно правилам, по окончанию данного конкурса мы огласим сразу двух победителей, которые займут первое и второе место с оплатой 60$ и 20$ соответсвенно! Для участия, вам необходимо разработать ...
Дизайн лого+лифлет
Для нового проекта требуется разработать: лого, лифлет, лендиг-заглушку
1. По лого - есть зарисовка видения от руки.
2. Пример компоновки лифлета - http://99.img.avito.st/1280x960/833185099.jpg
3. Лендинг-заглушка - это название проекта и кнопка подписки на информацию об открытии проекта
Выбранный исполнитель
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