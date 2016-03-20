здравствуйте! пожалуйста указывайте цену и срок.заявки без цены, срока и портфолио рассматриваться не будут
Нужен логотип для онлайн гипермаркета (5 букв, . RU)
Нужен логотип для онлайн гипермаркета (5 букв, . RU)
- минималистичным, возможно минималистично-раскошным)
- современным
- не пафосным, не шароварным, всеохватывающим
- с вызовом
- с многомерным смыслом
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт9 лет назад
В связи с ребрендингом и реструктуризацией агентства интернет-маркетинга требуется разработать логотип для компании. Название компании One Marketing. Хотим получить что-то символизирующее первенство и лидерство. А так же рост, или взлет. Если есть идеи, или от меня нужна ...Завершен9 лет назад
- $10
Сфера деятельности "Автотехническая экспертиза, оценка имущества, консалтинговые услуги" Срочно!Завершен9 лет назад
- $45
Добрый день! Надо разработать логотип центра отдыxа и развлечений. Выбираю по портфолио, в которых надеюсь увидеть продуманные , самостоятельно отрисованные логотипы, а не набор скаченных и разукрашенных клипартов Работа по безопасной сделке либо ...Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт9 лет назад
Скоро День защиты детей, нужен Логотип для провидения праздника. Проект Бесплатный, так как все делаем для деток. Жду ваши предложения. Название праздника : "Свято Дитячої посмішки" Слоган: "Дитячі посмішки ...Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $7
Здравствуйте. Нам необходим логотип для компании предоставляющей услуги по подготовке ЕГЭ и ОГЭ. Нужен молодежный, яркий логотип. Основной синий (максимум три цвета) ЦА: Школьники 8-11 классов и их родители. Логотип должен ...Логотипы и Знаки8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Придумать логотип для спортивного интернет-магазина Подробнее в личку.Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Логотип для мужских чехлов для гаджетов из кожи. ManToy на сноске и большими буквами PitBull. При этом должна быть серьезная и красивая морда Питбуля. Не агрессивная, но опасная. Можно стилизовано. ...Завершен9 лет назад
- $50
Необходим логотип для политологической конторы, для сайта и полиграфии. Пока точного понимания то что нужно, соответственно, необходим хороший бриф. Бюджет до 50$. Оплата на банковскую карту, ЯД, вебмани. Желательно, в ...Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт9 лет назад