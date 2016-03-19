Логотип для услуги: подготовка к ЕГЭ и ОГЭ

Здравствуйте.

Нам необходим логотип для компании предоставляющей услуги по подготовке ЕГЭ и ОГЭ.

Нужен молодежный, яркий логотип. Основной синий (максимум три цвета)

ЦА: Школьники 8-11 классов и их родители.

Логотип должен вызывать четкую ассоциацию с учебным цетром, в качестве знака может быть использованы линейки и карандаши или другие элементы, которые однозначно ассоциируются с названием и четко указывают на сферу деятельности.

Исходники нужны в векторном и растровом форматах.

Подробности обсудим с исполнителем.