Придумать логотип для спортивного интернет-магазина Подробнее в личку.
Логотип для услуги: подготовка к ЕГЭ и ОГЭ
Здравствуйте.
Нам необходим логотип для компании предоставляющей услуги по подготовке ЕГЭ и ОГЭ.
Нужен молодежный, яркий логотип. Основной синий (максимум три цвета)
ЦА: Школьники 8-11 классов и их родители.
Логотип должен вызывать четкую ассоциацию с учебным цетром, в качестве знака может быть использованы линейки и карандаши или другие элементы, которые однозначно ассоциируются с названием и четко указывают на сферу деятельности.
Исходники нужны в векторном и растровом форматах.
Подробности обсудим с исполнителем.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужны два логотипа для одного этнопроекта: 1) КОВЧЕГ Дизайн должен быть: - минималистичным, возможно минималистично-раскошным) - современным - не пафосным, не шароварным, но "энергетическим", всеохватывающим - с вызовом ...Завершен9 лет назад
- $20
Логотип для мужских чехлов для гаджетов из кожи. ManToy на сноске и большими буквами PitBull. При этом должна быть серьезная и красивая морда Питбуля. Не агрессивная, но опасная. Можно стилизовано. ...Завершен9 лет назад
- $50
Необходим логотип для политологической конторы, для сайта и полиграфии. Пока точного понимания то что нужно, соответственно, необходим хороший бриф. Бюджет до 50$. Оплата на банковскую карту, ЯД, вебмани. Желательно, в ...Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно нарисовать логотип на сайт http://www.tele-shop.tvЗавершен9 лет назад
Вся информация в прикрепленном ТЗ.Завершен8 лет назад
Здравствуйте, необходимо придумать и нарисовать логотип, для компании которая производит расписные пряники. ассоциации с добром, нежностью, подарком, сладким подарком. Для размещения в полиграфии,баннерах, на сайте и т.д. Сайт добрыйпряникспб.рф Исполнитель должен представить ...Завершен9 лет назад
- $50
Для игровой гильдии под названием "Глория" "в игре Ace Fishing , она же "Улетный клев 3d" на мобильниках (доступна в google play и App Store) необходимо: 1) Разработать общую эмблему, для использования на игровых ...Завершен9 лет назад