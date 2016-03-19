Логотип для услуги: подготовка к ЕГЭ и ОГЭ

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт8 заявок161 просмотр

Здравствуйте. 

Нам необходим логотип для компании предоставляющей услуги по подготовке ЕГЭ и ОГЭ. 

Нужен молодежный, яркий логотип. Основной синий (максимум три цвета) 

ЦА: Школьники 8-11 классов и их родители. 

Логотип должен вызывать четкую ассоциацию с учебным цетром, в качестве знака может быть использованы линейки и карандаши или другие элементы, которые однозначно ассоциируются с названием и четко указывают на сферу деятельности. 

Исходники нужны в векторном и растровом форматах. 

Подробности обсудим с исполнителем.

9 лет назад
webfre
Сергей 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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