Нарисовать логотип на сайт

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Завершен14 заявок237 просмотров

Нужно нарисовать логотип на сайт http://www.tele-shop.tv

9 лет назад
ker4
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$10
3 дня
Положительный отзыв
Очень приятно было сотрудничать . Задание четкое и понятное . Оплата своевременная . Рекомендую

Заявки фрилансеров

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад

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