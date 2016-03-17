Логотип грибной компании

Требуется разработать дизайн пакетов полиэтиленовых размером 32х38см, 19,5х30см, 19,5х23.5см, 15х20,5см. Для первых трех размеров пакетов дизайн будет одинаковый. Для последнего другой, в виду его малого размера. Уже есть некоторые идеи по концепции оформления, надо их воплотить в жизнь.Также необходимо разработать ...