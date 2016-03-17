Разработка логотипа и дизайна упаковки (пакеты полиэтиленовые).

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт17 заявок252 просмотра
  • Требуется разработать дизайн пакетов полиэтиленовых размером 32х38см, 19,5х30см, 19,5х23.5см, 15х20,5см. Для первых трех размеров пакетов дизайн будет одинаковый. Для последнего другой, в виду его малого размера. Уже есть некоторые идеи по концепции оформления, надо их воплотить в жизнь.
  • Также необходимо разработать логотип для торговой марки.
Детальную информацию и требования к макету вышлю на почту, после просмотра портфолио кандидата.

Если заинтересованы укажите пожалуйста срок исполнения и ориентировочную стоимость, также свои контактные данные.

9 лет назад
srg_first
44 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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