Создать логотип

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Завершен25 заявок265 просмотров

Здравствуйте, необходимо придумать и нарисовать логотип, для компании которая производит расписные пряники. ассоциации с добром, нежностью, подарком, сладким подарком.

Для размещения в полиграфии,баннерах, на сайте и т.д.

Сайт добрыйпряникспб.рф

Исполнитель должен представить несколько вариантов с возможностью доработки.

Портфолио.

9 лет назад
po4ta_dela
Виталий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад
$25
2 дня
Огромное спасибо. Отличный исполнитель. Учла все пожелания и сделала даже больше чем просили изначально. Предложила несколько вариантов на выбор. Почти всегда он-лайн.Условия и сроки соблюдены. Рекомендую 5+. Надеюсь будем обращаться еще.
Приятно работать с Виталием! Оплата вовремя, буду рада сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад

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