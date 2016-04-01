Логотип-герб для игровой гильдии

# 1 — $ 50

Для игровой гильдии под названием "Глория" "в игре Ace Fishing , она же "Улетный клев 3d" на мобильниках (доступна в google play и App Store)

необходимо:

1) Разработать общую эмблему, для использования на игровых аватарах, постах ВК, внутреннего игрового сооббщества, изображении группы ВК. Итоговый размер в игре - 100х100px, в постах и ВК макс 500х500px. Именно квадрат!

2) Разработать шаблон для игрового аватара - шаблон, в который можно вписать фото-картинку участника. Тоже квадрат.

3) Либо разработать отличительный знак, который наносится на игровой аватар участника гильдии.

http://vk.com/gildglory - группа гильдии, в ней много игровой графики, дам доступ туда по запросу

https://vk.com/maddeck - группа конкурирующей гильдии, лого не нравится, однако интересные шаблоны аватаров: https://pp.vk.me/c631227/v631227982/1a41a/TnKvomMlB1Q.jpg например. В игре это будет выглядеть так:

http://cs628316.vk.me/v628316440/50624/odhOrP-g18Q.jpg

То, как оформлен аватар участника сейчас:

http://cs628316.vk.me/v628316442/40ad6/abvDEBXayLU.jpg

http://cs633116.vk.me/v633116589/164f3/9ok0dpJ4la8.jpg

Логотип: http://cs628316.vk.me/v628316865/478bc/7IxAMfnYP7Q.jpg

Требования к логотипу:

Русское написание ГЛОРИЯ, цветовая гамма - черно-красный

Квадрат или круг.

К шаблону аватара - то же самое.

Вероятно, использовать игровую символику. Но ее придется как-то дорисовать.

Нравится:

http://ac-u.ru/upload/information_system_35/1/4/5/item_1457/information_items_1457.jpg и просто и со вкусом, но не кварат и все же хочется более по теме

http://image-glb.qpyou.cn/hubweb/hive_img/U/P/131102146/20160302/7a680c30410c7acb9b56f5723d378fe7.jpg - так как по теме и герб и рыбки

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/e9/8c/19/e98c19b9175be2b5d350a9650fb4eb74.jpg - графично

http://edge.liveleak.com/80281E/u/u/thumbs/2008/Dec/10/1859039_384_avatar.jpg?d5e8cc8eccfb6039332f41f6249e92b06c91b4db65f5e99818bdd29e4f46dbd7634b&ec_rate=230 - графично и в маленьком размере выглядит хорошо.

Не нравится:

http://cs630225.vk.me/v630225846/1d95c/3ST4mZ2tlv4.jpg - простоват и слишком в лоб (якорь не использовать)

Вариант оформления аватара (вместо Danger сделать Глория, но не так агрессивно)

http://image-glb.qpyou.cn/hubweb/hive_img/U/P/104808028/20160308/b6f1d02a00da6fd5f2901ad7047731c7.jpg

Пожалуйста, предлагайте скетчи, идеи. Если на уровне идеи проходим, то работаем далее!