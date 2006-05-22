Creeping

Антон Евтеев Creeping

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Логотип-герб для игровой гильдии

    $50

    Для игровой гильдии под названием "Глория" "в игре Ace Fishing , она же "Улетный клев 3d" на мобильниках (доступна в google play и App Store) необходимо: 1) Разработать общую эмблему, для использования на игровых аватарах, постах ВК, внутреннего ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Настройка DataLife Engine

    Требуется настроить шаблон для DLE по отверстанному (на дивах) дизайну. Настроить работу информационных разделов, модуль рекламы, интегрировать с IPB (он уже функционирует - то есть база не пустая...), дописать фотогалерею. ТЗ в процессе, надеюсь скоро смогу ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Макрос для Excell

    Есть большой прайс в формате Excell на нескольких листах. Его надо разбивать на несколько файлов Excell , в каждом из которых будет содержимое одного листа и форматировать по образцу. В идеале конечно эти файлы сохранять ...

    HTML
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Редактор сайта

    $100

    Требуется ведение www.iz-news.ru Примерный объем в месяц: 30 новостей 4 обзора программ по защите инфо 4 обзора железяк по теме Ищется толковый сисадмин (или админ СБ), который имеет желание, знания(!) и возможности вести такой проект. Также вполне подойдет студент по ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Редизайн интернет-магазина

    $50

    Требуется редизайн магазина http://ikpult.ru Точного ТЗ нет - креатив привествуется. Главное требование - использование идеи с пультом в меню. Фирменных цветов и шрифтов нет. Дизайн не шаблонный! Дизайн должен быть магазинным - анонсы, бестселлеры - заранее ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Доработка скрипта интернет-магазина

    $150

    Необходимо доработать http://www.avalonshop.net/ или имеющийся у вас скрипта магазина. Примерное ТЗ прилагается. Оно обсуждается - то есть функционал должен быть в объеме описанного, а вот детали могут отличаться. Возможна и дальнейшее сопровоздение в плане дописывания скриптов. ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
Starky
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Логотип-герб для игровой гильдии
Весьма требовательный заказчик. Но при этом адекватный и справедливый. Оплатил всё быстро, постоянно был на связи. Рекомендую.
Отличный исполнитель, все доделал до конца, несмотря на капризы заказчика.
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