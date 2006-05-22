Для игровой гильдии под названием "Глория" "в игре Ace Fishing , она же "Улетный клев 3d" на мобильниках (доступна в google play и App Store) необходимо: 1) Разработать общую эмблему, для использования на игровых аватарах, постах ВК, внутреннего ...
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется настроить шаблон для DLE по отверстанному (на дивах) дизайну. Настроить работу информационных разделов, модуль рекламы, интегрировать с IPB (он уже функционирует - то есть база не пустая...), дописать фотогалерею. ТЗ в процессе, надеюсь скоро смогу ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Есть большой прайс в формате Excell на нескольких листах. Его надо разбивать на несколько файлов Excell , в каждом из которых будет содержимое одного листа и форматировать по образцу. В идеале конечно эти файлы сохранять ...Прочее2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Требуется ведение www.iz-news.ru Примерный объем в месяц: 30 новостей 4 обзора программ по защите инфо 4 обзора железяк по теме Ищется толковый сисадмин (или админ СБ), который имеет желание, знания(!) и возможности вести такой проект. Также вполне подойдет студент по ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Требуется редизайн магазина http://ikpult.ru Точного ТЗ нет - креатив привествуется. Главное требование - использование идеи с пультом в меню. Фирменных цветов и шрифтов нет. Дизайн не шаблонный! Дизайн должен быть магазинным - анонсы, бестселлеры - заранее ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт18 лет назад
- $150
Необходимо доработать http://www.avalonshop.net/ или имеющийся у вас скрипта магазина. Примерное ТЗ прилагается. Оно обсуждается - то есть функционал должен быть в объеме описанного, а вот детали могут отличаться. Возможна и дальнейшее сопровоздение в плане дописывания скриптов. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт18 лет назад