2 логотипа для этнопроекта

# 1 — $ 100

Нужны два логотипа для одного этнопроекта:

1) КОВЧЕГ

Дизайн должен быть:

- минималистичным, возможно минималистично-раскошным)

- современным

- не пафосным, не шароварным, но "энергетическим", всеохватывающим

- с вызовом

- с многомерным смыслом

Возможные варианты:

- слово

- графическая форма + слово

- Буква К

Смысл проекта:

- Социальний проект для популяризации достижений Украины в разних сферах – культурной, музыкальной, литературной,

исторической, этно, научной и др. сферах.

Смысл названия:

- Ковчег (как сундук) - для хранения в себе всех этих элементов.

2) ARTефакти (должно так и быть на украинском) (онлайн магазин)

Дизайн должен быть:

- минималистичным, возможно минималистично-раскошным)

- современным

- весело

- с вызовом

- с многомерным смыслом

Смысл проекта:

- этно шедеври Украини, сакральные вещи, сила красоты, вещи силы, культурные артефакты.

Смысл названия:

- культурные артефакты, предметы исскуства.

Для дизайнеров, которые сотворят подходящие для нас логотипы возможен контракт на разработку 4х полноценных сайтов, связанных з проектом.

Идеи для логотипов можно брать из прикрепленных файлов.

Победитель может быть привлечен к возможной дополнительной разработке 4х сайтов проекта.

P.S. Переможець по закінченні першого етапу проекту до кінця квітня отримає ще додатковий бонус.

Ті учасники, чиї роботи сподобались замовнику отримають невелику компенсацію за потрачений час.

дедлайн проекту з лого - понеділок 21.03 о 12:00.

Всім, хто надісилає роботи - дякую!