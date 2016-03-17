Нужны два логотипа для одного этнопроекта: 1) КОВЧЕГ Дизайн должен быть: - минималистичным, возможно минималистично-раскошным) - современным - не пафосным, не шароварным, но "энергетическим", всеохватывающим - с вызовом ...
Логотип и фирменный стиль
Необходим логотип для политологической конторы, для сайта и полиграфии.
Пока точного понимания то что нужно, соответственно, необходим хороший бриф.
Бюджет до 50$.
Оплата на банковскую карту, ЯД, вебмани. Желательно, в рублях.
Заявки фрилансеров
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