Логотип с собакой

Логотип для мужских чехлов для гаджетов из кожи.

ManToy на сноске и большими буквами PitBull. При этом должна быть серьезная и красивая морда Питбуля. Не агрессивная, но опасная. Можно стилизовано.

Пример питбулей ниже. Должно быть не похоже, но образ серьезного пса такой же