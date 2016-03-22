Логотип с собакой

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок293 просмотра

Логотип для мужских чехлов для гаджетов из кожи.

ManToy на сноске и большими буквами PitBull. При этом должна быть серьезная и красивая морда Питбуля. Не агрессивная, но опасная. Можно стилизовано.

Пример питбулей ниже. Должно быть не похоже, но образ серьезного пса такой же

9 лет назад
arielgrant
Грант 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
9 лет назад
$20
4 дня
Нет слов. Одни положительные эмоции! Виктор - профессионал. К тому же выполнил задание раньше срока. Очень красиво и со вкусом. Без лишних вопросов, все понимает с первого слова. Рекомендую!
Отличный заказчик и приятный в общении человек. Только позитивное впечатление от совместной работы!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
9 лет назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки

  • Похожие заказы

  • 2 логотипа для этнопроекта

    $100

    Нужны два логотипа для одного этнопроекта: 1) КОВЧЕГ  Дизайн должен быть: - минималистичным, возможно минималистично-раскошным) - современным - не пафосным, не шароварным, но "энергетическим", всеохватывающим - с вызовом ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип и фирменный стиль

    $50

    Необходим логотип для политологической конторы, для сайта и полиграфии. Пока точного понимания то что нужно, соответственно, необходим хороший бриф. Бюджет до 50$. Оплата на банковскую карту, ЯД, вебмани. Желательно, в ...

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать логотип

    Здравствуйте, необходимо придумать и нарисовать логотип, для компании которая производит расписные пряники. ассоциации с добром, нежностью, подарком, сладким подарком. Для размещения в полиграфии,баннерах, на сайте и т.д. Сайт добрыйпряникспб.рф Исполнитель должен представить ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип-герб для игровой гильдии

    $50

    Для игровой гильдии под названием "Глория" "в игре Ace Fishing , она же "Улетный клев 3d" на мобильниках (доступна в google play и App Store) необходимо: 1) Разработать общую эмблему, для использования на игровых ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип грибной компании

    $50

    Требуется разработать логотип грибной компании. Компания занимается производством грибов и мицелия. Логотип будет размещён на портале компании, на форме одежды трудящихся. Логотип должен быть узнаваемым и современным.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка логотипа и дизайна упаковки (пакеты полиэтиленовые).

    Требуется разработать дизайн пакетов полиэтиленовых размером 32х38см, 19,5х30см, 19,5х23.5см, 15х20,5см. Для первых трех размеров пакетов дизайн будет одинаковый. Для последнего другой, в виду его малого размера. Уже есть некоторые идеи по концепции оформления, надо их воплотить в жизнь.Также необходимо разработать ...

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад