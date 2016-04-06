Логотип для маркетинговой компании

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок203 просмотра

В связи с ребрендингом и реструктуризацией агентства интернет-маркетинга требуется разработать логотип для компании. Название компании One Marketing. Хотим получить что-то символизирующее первенство и лидерство.  А так же рост, или взлет.  Если есть идеи, или от меня нужна дополнительная информация, предоставлю каждому. Автоматические заявки не рассматриваются :) Просьба указывать предварительные цены, орг моменты (правки, сколько вариантов) и конечно же - сроки. А так же форму сотрудничества.  

9 лет назад
evdvoretskiy
Дворецкий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
32 отзыва

Выбранный исполнитель

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$33
5 дней
Разрабатывали логотип, работа прошла успешно, из-за того, что количество людей, выбирающих логотип, было достаточно большое, долго не могли определиться с вариантами. Но Руслан, в свою очередь, быстро и оперативно внедрял все правки и в итоге выдал отличный финальный вариант, который все мгновенно утвердили с первого раза. Рекомендую Руслана, как ответственного исполнителя.
Евгений очень доброжелательный и порядочный заказчик. Сотрудничество прошло успешно. Все требования вполне понятны, всегда на связи. Достойная и своевременная оплата труда. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработать логотип центра отдыxа и развлечений

    $45

    Добрый день! Надо разработать логотип центра отдыxа и развлечений.  Выбираю по портфолио, в которых надеюсь увидеть продуманные , самостоятельно отрисованные логотипы, а не набор скаченных и разукрашенных клипартов  Работа по безопасной сделке либо ...

    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Детский праздник - Нужен Лого

    Скоро День защиты детей, нужен Логотип для провидения праздника. Проект Бесплатный, так как все делаем для деток. Жду ваши предложения.   Название праздника : "Свято Дитячої посмішки"­  ­ Слоган: "Дитячі посмішки ...

    Логотипы и Знаки10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип для услуги: подготовка к ЕГЭ и ОГЭ

    $7

    Здравствуйте.  Нам необходим логотип для компании предоставляющей услуги по подготовке ЕГЭ и ОГЭ.  Нужен молодежный, яркий логотип. Основной синий (максимум три цвета)  ЦА: Школьники 8-11 классов и их родители.  Логотип должен ...

    Логотипы и Знаки8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип с собакой

    $20

    Логотип для мужских чехлов для гаджетов из кожи. ManToy на сноске и большими буквами PitBull. При этом должна быть серьезная и красивая морда Питбуля. Не агрессивная, но опасная. Можно стилизовано. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип и фирменный стиль

    $50

    Необходим логотип для политологической конторы, для сайта и полиграфии. Пока точного понимания то что нужно, соответственно, необходим хороший бриф. Бюджет до 50$. Оплата на банковскую карту, ЯД, вебмани. Желательно, в ...

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    9 лет назад