Скоро День защиты детей, нужен Логотип для провидения праздника. Проект Бесплатный, так как все делаем для деток. Жду ваши предложения. Название праздника : "Свято Дитячої посмішки" Слоган: "Дитячі посмішки ...
Разработать логотип центра отдыxа и развлечений
Добрый день! Надо разработать логотип центра отдыxа и развлечений.
Выбираю по портфолио, в которых надеюсь увидеть продуманные , самостоятельно отрисованные логотипы, а не набор скаченных и разукрашенных клипартов
Работа по безопасной сделке либо после показа хотя бы одного варианта.
Бюджет 3000 руб
Сроки 2-3 дня
Заявки фрилансеров
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