Добрый день! Надо разработать логотип центра отдыxа и развлечений.

Выбираю по портфолио, в которых надеюсь увидеть продуманные , самостоятельно отрисованные логотипы, а не набор скаченных и разукрашенных клипартов

Работа по безопасной сделке либо после показа хотя бы одного варианта.

Бюджет 3000 руб

Сроки 2-3 дня