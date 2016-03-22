Разработка Логотипа

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок148 просмотров

Сфера деятельности "Автотехническая экспертиза, оценка имущества, консалтинговые услуги"

Срочно!

9 лет назад
Carrero
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$20
2 дня
Анна профессионал своего дела, быстро качественно, в общем без претензий! В дальнейшем буду обращаться к ней.
Евгений - приятный в общении человек. Оплата заранее, минимум правок. Что еще нужно?:) Буду рада новым проектам! Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

sunnyfunny
Анна 
36 лет
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Была
3 года назад
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