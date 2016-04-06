Логотип

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Завершен22 заявки275 просмотров

Нужен логотип для сайта предоставляющий voice услуги teamspeak 3, на подобии http://cdn.voice-server.ru/img/tpl/ve-header3.png . Что-то оригинальное, разных размеров 90х90 180х180 127x58 815x220.

По стилю должно подходить к этому сайту **сайт в личку.

Еще 1 пример http://i.imgur.com/w5zeyUB.jpg

9 лет назад
nodeman
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
17 минут назад
9 лет назад
$20
4 дня
Отличный логотип. Спасибо!
Благодарю за сотрудничество! Только положительное впечатление от совместной работы.

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
17 минут назад
9 лет назад
Лучший дизайнер логотипов мая
#1
Логотипы и Знаки

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