Изменить лого, подогнать картинки, сделать иконки

1. Нужно изменить цвет и размер лого, надпись"Промышленная светотехника" на "Светодиодная светотехника" - 2 варианта. Исходник .cdr дам.

2. Изменить/обрезать размер 7-ми картинок на 1920х1200 и , уменьшить вес без видимой потери качества, попробовать поиграть цветом, чтобы белый лого не сливался в месте установки на сайте - тема http://newsmartwave.net/wordpress/venedor/parallax/

3. 4 иконки дорисовать - школы, больницы, склады, спортивные объекты и эти http://f3.s.qip.ru/DKMgB7lu.png в нужный цвет/размер.

Просьба цену в рублях. Оплата по факту - киви, на карту, перевод.

Общаюсь по скайпу.