Изменить лого, подогнать картинки, сделать иконки

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок241 просмотр

1. Нужно изменить цвет и размер лого, надпись"Промышленная светотехника" на "Светодиодная светотехника" - 2 варианта. Исходник .cdr дам.

2. Изменить/обрезать размер 7-ми картинок на 1920х1200 и , уменьшить вес без видимой потери качества, попробовать поиграть цветом, чтобы белый лого не сливался в месте установки на сайте - тема http://newsmartwave.net/wordpress/venedor/parallax/

3. 4 иконки дорисовать - школы, больницы, склады, спортивные объекты и эти http://f3.s.qip.ru/DKMgB7lu.png  в нужный цвет/размер.

Просьба цену в рублях. Оплата по факту - киви, на карту, перевод.

Общаюсь по скайпу.

WordPress
9 лет назад
world-company
Дмитрий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$35
4 дня
Отлично, в срок и с пониманием.
Четкие задачи, оплата без задержек и в полном объеме. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад

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