Разработка логотипа для IcySteel (бренд товаров для активных людей)

# 1 — $ 60 # 2 — $ 20

Здравствуйте!

Согласно правилам, по окончанию данного конкурса мы огласим сразу двух победителей, которые займут первое и второе место с оплатой 60$ и 20$ соответсвенно!

Для участия, вам необходимо разработать логотип для компании под названием IcySteel. Под этим брендом реализуются товары для путешественников, людей ведущих активный образ жизни, людей которые хотят иметь при себе в любых погодных условиях емкость для хранения холодной или горячей воды, или напитков.

Наши покупатели это мужчины и женщины среднего возраста, ведущие активный образ жизни.

ВАЖНО: рынок, на котором реализуется товар - США.

Элементы которые можно использовать в дизайне: лед, холод, снег, кристаллы льда, сталь, активный спорт, вода.

Логотип будет использоваться на упаковке, а так же будет наноситься на сам металлический стакан с помощью лазерной гравировки или выдавливания, фото стакана - http://goo.gl/deJXhH

Больше примеров вы сможете посмотреть в ТЗ.

Более подробную информацию вы найдете в ТЗ по этой ссылке https://docs.google.com/document/d/15enCrYVQPTlu9URFmdQS9RZkdqKLT7m7d22MWdZgeuo/edit?usp=sharing