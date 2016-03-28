Разработка логотипа для IcySteel (бренд товаров для активных людей)

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен23 заявки991 просмотр
#1$60
#2$20

Здравствуйте!

Согласно правилам, по окончанию данного конкурса мы огласим сразу двух победителей, которые займут первое и второе место с оплатой 60$ и 20$ соответсвенно!

Для участия, вам необходимо разработать логотип для компании под названием IcySteel. Под этим брендом реализуются товары для путешественников, людей ведущих активный образ жизни, людей которые хотят иметь при себе в любых погодных условиях емкость для хранения холодной или горячей воды, или напитков.

Наши покупатели это мужчины и женщины среднего возраста, ведущие активный образ жизни.

ВАЖНО: рынок, на котором реализуется товар - США.

Элементы которые можно использовать в дизайне: лед, холод, снег, кристаллы льда, сталь, активный спорт, вода.

Логотип будет использоваться на упаковке, а так же будет наноситься на сам металлический стакан с помощью лазерной гравировки или выдавливания, фото стакана - http://goo.gl/deJXhH

Больше примеров вы сможете посмотреть в ТЗ.

Более подробную информацию вы найдете в ТЗ по этой ссылке https://docs.google.com/document/d/15enCrYVQPTlu9URFmdQS9RZkdqKLT7m7d22MWdZgeuo/edit?usp=sharing

9 лет назад
DmitryProkopenko
Дмитрий 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Победитель конкурса

happymedesign
Наталия 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
#1
Работа Натальи была лучшей на конкурсе среди дизайнов логотипа. Очень доволен работой, все рекомендую данного дизайнера.
Позитивные впечатления от сотрудничества с Дмитрием. Приятный в общении человек, мгновенная отплата. Спасибо за интересную тему конкурса! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

happymedesign
Наталия 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
#1

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