Нужен логотип для сайта предоставляющий voice услуги teamspeak 3, на подобии http://cdn.voice-server.ru/img/tpl/ve-header3.png . Что-то оригинальное, разных размеров 90х90 180х180 127x58 815x220. По стилю должно подходить к этому сайту **сайт в личку. Еще 1 пример http://i.imgur.com/w5zeyUB.jpg
Разработка логотипа для IcySteel (бренд товаров для активных людей)
Здравствуйте!
Согласно правилам, по окончанию данного конкурса мы огласим сразу двух победителей, которые займут первое и второе место с оплатой 60$ и 20$ соответсвенно!
Для участия, вам необходимо разработать логотип для компании под названием IcySteel. Под этим брендом реализуются товары для путешественников, людей ведущих активный образ жизни, людей которые хотят иметь при себе в любых погодных условиях емкость для хранения холодной или горячей воды, или напитков.
Наши покупатели это мужчины и женщины среднего возраста, ведущие активный образ жизни.
ВАЖНО: рынок, на котором реализуется товар - США.
Элементы которые можно использовать в дизайне: лед, холод, снег, кристаллы льда, сталь, активный спорт, вода.
Логотип будет использоваться на упаковке, а так же будет наноситься на сам металлический стакан с помощью лазерной гравировки или выдавливания, фото стакана - http://goo.gl/deJXhH
Больше примеров вы сможете посмотреть в ТЗ.
Более подробную информацию вы найдете в ТЗ по этой ссылке https://docs.google.com/document/d/15enCrYVQPTlu9URFmdQS9RZkdqKLT7m7d22MWdZgeuo/edit?usp=sharing
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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