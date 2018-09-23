Качественная вёрстка сайтов. Кроссбраузерная, адаптивная вёрстка под все устройства. Валидный и аккуратный код. Рерайт и копирайт.
О себе:
Выполняю услуги по вёрстке сайтов из PSD-макетов. Делаю рерайт и копирайт, уникальность выше 95%. К проектам отношусь ответственно, делаю качественно и точно в срок. Во время исполнения заказа всегда на связи.
Знания:
— HTML, HTML5, CSS, CSS3
— Кроссбраузерная, адаптивная вёрстка под все устройства
— Photoshop, Avocode
— WordPress, OpenCart
Контакты:
email - [email protected]
skype - jenia.shutova
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$10
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
5 лет назад
Работой доволен. Все выполненно быстро и по ТЗ.
Ответный отзыв
Сергей, заказчик надёжный, как договорились, всё так и происходило. Оплата была точно в срок, без каких-либо задержек. Рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за работу!