jenia_shutova

Евгения Шутова jenia_shutova

 
30 летБеларусь/Орша
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Качественная вёрстка сайтов. Кроссбраузерная, адаптивная вёрстка под все устройства. Валидный и аккуратный код. Рерайт и копирайт.

О себе:

Выполняю услуги по вёрстке сайтов из PSD-макетов. Делаю рерайт и копирайт, уникальность выше 95%. К проектам отношусь ответственно, делаю качественно и точно в срок. Во время исполнения заказа всегда на связи.

Знания:

— HTML, HTML5, CSS, CSS3

— Кроссбраузерная, адаптивная вёрстка под все устройства

— Photoshop, Avocode

— WordPress, OpenCart

Контакты:

email - [email protected]

skype - jenia.shutova

WordPressOpenCartHTMLCSSPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
blackgold
Сергей 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Наполнить ленд на html
Работой доволен. Все выполненно быстро и по ТЗ.
Сергей, заказчик надёжный, как договорились, всё так и происходило. Оплата была точно в срок, без каких-либо задержек. Рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за работу!
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