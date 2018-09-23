Качественная вёрстка сайтов. Кроссбраузерная, адаптивная вёрстка под все устройства. Валидный и аккуратный код. Рерайт и копирайт.

О себе:

Выполняю услуги по вёрстке сайтов из PSD-макетов. Делаю рерайт и копирайт, уникальность выше 95%. К проектам отношусь ответственно, делаю качественно и точно в срок. Во время исполнения заказа всегда на связи.

Знания:

— HTML, HTML5, CSS, CSS3

— Кроссбраузерная, адаптивная вёрстка под все устройства

— Photoshop, Avocode

— WordPress, OpenCart

Контакты:

email - [email protected]

skype - jenia.shutova