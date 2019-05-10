Семантическое ядро с ручной группировкой + статьи по ключевым фразам!

Занимаюсь семантическими ядрами 4 года, есть ветки на форумах, более 300 отзывов имеется, несколько было возвратов (из-за того, что не существовало в природе таких ключевых фраз, которых хотел клиент), остальные только положительные.

Делаю ядра су ручной группировкой, с автоматической, с тз для копирайтеров, с самими текстами по моим ключам (есть опытные копирайтеры по моим ядрам), со структурой, без группировки, с низкоконкурентными ключевыми фраза, под бурж, на любом языке, для любого региона, из любой базы или выгрузки, для готовых сайтов, для новых, для коммерческих, для информационных и на любую тему.

Опыт большой, более 1000 проектов было сделано, делал на очень разные темы, но самые популярные - это "женская" и "строительство", также большие темы: медицинская, финансы и интернет магазины (разные виды товаров).

Вот одна из моих веток (если нужны будут остальные, пишите на мои контакты и я дам):

https://www.maultalk.com/topic185734.html

Имею БЛ на вебмани 150+ и ни единой претензии.

Мои контакты:

почта - [email protected]

skype - schapowalow.mikhail (Киев).