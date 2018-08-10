Врач консультант на медицинский сайт.

Требуются консультанты на медицинский сайт по эндокринологии (pozhelezam.ru), а также по дерматологии, гастроэнтерологии, ЛОР-заболеваниям для ответов на вопросы посетителей.

Обязательно медицинское образование + сканы документов, подтверждающих квалификацию.

Со своей стороны, я готов разместить в личном профиле на сайте подробную информацию о вас (в какой клинике принимаете и как записаться на очный прием). Ответ платный - 100 р., время ответа не более 24 часов.

Присылайте, пожалуйста, ссылки на профиль в соцсети и организацию, где ведете очный прием.