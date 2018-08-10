Врач консультант на медицинский сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт5 заявок189 просмотров

Требуются консультанты на медицинский сайт по эндокринологии (pozhelezam.ru), а также по дерматологии, гастроэнтерологии, ЛОР-заболеваниям для ответов на вопросы посетителей. 

Обязательно медицинское образование + сканы документов, подтверждающих квалификацию. 

Со своей стороны, я готов разместить в личном профиле на сайте подробную информацию о вас (в какой клинике принимаете и как записаться на очный прием). Ответ платный - 100 р., время ответа не более 24 часов. 

Присылайте, пожалуйста, ссылки на профиль в соцсети и организацию, где ведете очный прием. 

7 лет назад
KirsanovEvgeny
Евгений 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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